Euro 2020 : Cristiano Ronaldo, "le deuxième titre m’intéresse plus que les records personnels"

Buvez de l’eau pas du Coca : le message non verbal lancé par Cristiano Ronaldo en conférence... Buvez de l’eau, pas du Coca-Cola. C’est en résumé le message qu’a voulu passer Cristiano Ronaldo lundi soir lors de la conférence de presse qui précède d’un joueur l’entrée en lice de CR7 et des siens à l’Euro 2020 face à la Hongrie. Ronaldo, capitaine de la Seleçao portugaise, s’est installé en salle de presse pour répondre aux questions des journalistes en compagnie de son coach Fernando Santos. A peine installé, l’attaquant de la Juventus a pris soin de déplacer les bouteilles de coca-cola qui se situaient devant lui pour des raisons promotionnelles. Il a ensuite saisi une bouteille d’eau plate en la brandissant devant les caméras : "Agua". Une scène qui a rapidement fait le tour de la toile !

Lors de l’entrée en matière du Portugal à l’Euro, mardi face à la Hongrie, Cristiano Ronaldo deviendra le premier joueur de l’histoire à avoir pris part à cinq championnats d’Europe. Le quintuple Ballon d’or aura également l’occasion de s’approprier le titre de meilleur buteur de l’histoire de l’Euro qu’il partage actuellement avec Michel Platini (9 buts).

"Les records de ce genre sont sympas, mais je n’y accorde pas trop d’attention. Ce qui m’intéresse, c’est de remporter le Championnat d’Europe deux fois d’affilée", a réagi le meilleur buteur de la sélection portugaise, championne d’Europe en 2016.

"Gagner le premier match sera crucial. Nous nous sommes bien préparés, mais nous ne devons pas sous-estimer la Hongrie. C’est une bonne équipe qui jouera devant ses supporters. C’est d’ailleurs une bonne nouvelle en soi, j’aimerais que tous les stades soient pleins, à chaque match", a continué Ronaldo. Mardi, le stade de Budapest pourra accueillir jusqu’à 68.000 spectateurs.

Le Portugal devra se passer des services de son latéral droit, João Cancelo testé positif au Covid-19 et remplacé dans le groupe par Diogo Dalot. "On ne parle plus du coronavirus dans l’équipe, on en a marre. C’est ennuyeux, mais l’équipe est mentalement et physiquement prête pour la compétition et nous ne laisserons rien nous perturber", a déclaré Ronaldo, qui, s’il marque encore 5 buts avec la sélection portugaise, égalera le record de l’Iranien Ali Daei, auteur de 109 buts sous le maillot de son équipe nationale.