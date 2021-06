Euro 2020 : Christian Eriksen salué par tous les participants de l'Euro dans une vidéo

Selon le président de l’UEFA, M. Ceferin, l’incident montre "à quel point notre vie est fragile". "Toute la famille du football est derrière vous. Restez forts ! Nous voulons vous voir revenir sur le terrain dès que possible."

Tous les pays participant au championnat d’Europe de football ont enregistré une vidéo dans laquelle ils souhaitent à Christian Eriksen un bon rétablissement. Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, ouvre le message vidéo de plus de sept minutes, les arbitres de l’Euro le clôturent en disant qu’ils remettront un maillot dédicacé à Eriksen.

Du côté des Diables rouges, l’international Jan Vertonghen, ancien coéquipier d’Eriksen à l’Ajax et à Tottenham, a adressé un message de soutien au footballeur danois, qui s’est effondré sur le terrain à Copenhague samedi dernier lors du match de championnat d’Europe contre la Finlande et qui a dû être réanimé.

"Quelle frayeur énorme tu nous as donnée à tous", a déclaré Vertonghen. "Tout le monde dans l’équipe et en Belgique compatit énormément avec toi. Heureusement, j’ai déjà pu te parler brièvement. J’espère que tout se passera bien."

Les Diables rouges jouent contre le Danemark à Copenhague jeudi soir. A la dixième minute, les spectateurs applaudiront le numéro dix du Danemark. Les joueurs ont indiqué qu’ils participeraient également. Ils arrêteront le jeu pendant cet instant.

Eriksen lui-même peut suivre tout cela depuis son lit d’hôpital, situé non loin du stade. "Il peut voir le stade et il est peut-être même possible qu’il entende les supporters", a déclaré l’entraîneur de l’équipe nationale danoise Kasper Hjulmand à la BBC. "Il regardera notre match contre les Belges avec le maillot danois autour des épaules à la télévision. Nous jouerons pour lui."

"Je vais bien et j’encouragerai mes coéquipiers jeudi", a posté Eriksen lui-même sur Instagram.