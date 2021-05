Euro 2020 : Benzema et les Bleus, une histoire d’amour mouvementée

Les deux premiers Euro de "KB9" ne resteront pas des souvenirs marquants pour le Franco-Algérien. En 2008, il est titulaire à deux reprises sur les 3 matchs de poule. Mais aussi bien pour lui, qui n’a pas marqué, que pour la France, éliminée au premier tour, l’aventure en Autriche et en Suisse est à oublier, au plus vite. Deux ans plus tard, il ne participe pas à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. La cause ? Une première saison laborieuse à Madrid et des blessures qui l’empêcheront, finalement (et ce n’est pas plus mal), d’assister au fiasco de Knysna et au scandale de la grève du bus, devenue mythique depuis. A l’Euro 2012, en Pologne et en Ukraine, rebelote, le Lyonnais n’inscrit aucun goal. A ce jour, il est le joueur le moins prolifique de l’histoire du championnat d’Europe avec 22 tirs déclenchés sans inscrire le moindre but.