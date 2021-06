Ils se sont livrés un combat sans relâche, à "distance", tout au long de la saison en Serie A. Ce dimanche, ils se retrouvent en huitièmes de finale de l’Euro 2020 avec leur nation respective. Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku seront deux des clés de la rencontre entre le Portugal et la Belgique. Leurs noms sont sur toutes les lèvres dans les conférences de presse d'avant-match, ils veulent plus que jamais être à la hauteur.

L’un est à la fin de sa carrière, a déjà tout gagné ou presque, l’autre est à l’apogée de la sienne, dans la fleur de l’âge. Leur point commun : marquer des buts comme ils respirent. Des terreurs pour les défenses adverses, qui ont fait trembler à eux deux les filets italiens à 66 reprises cette saison. Si Ronaldo a fini par remporter le duel à distance de meilleur buteur de Serie A, ce sont bien les buts de Romelu Lukaku pour l’Inter Milan qui se sont révélés les plus importants puisque c’est son club qui a levé le trophée en fin de saison. Un partout balle au centre. Et si ce match entre la Belgique et le Portugal départageait définitivement la saison des deux monstres de la Serie A ?