Euro 2020 : Belgique – Portugal en direct, les choses sérieuses commencent pour les Diables rouges (Live vidéo et commenté 21h)

Les Diables rouges affrontent le Portugal ce dimanche soir à 21h ! Un choc face au tenant du titre dès les huitièmes de finale, pas un cadeau pour la Belgique. Deux des prétendants au dernier carré se retrouvent très tôt dans la compétition, de quoi attirer tous les regards sur cette rencontre très prometteuse.

Rescapés d’une dernière journée folle dans le groupe de la mort, les Portugais ont terminé à la troisième place de cette poule très relevée, derrière la France et l’Allemagne et devant la malheureuse Hongrie. Un temps éliminé de la compétition, le Portugal s’en est finalement sorti grâce à son partage contre les Français et à la défaite hongroise contre les Allemands. Le bilan lusitanien est varié dans cette phase de groupe : une victoire contre la Hongrie (0-3), une large défaite contre l’Allemagne (2-4) et un partage contre la France (2-2). Pas toujours rassurant mais avec malgré tout un potentiel énorme, le Portugal compte encore et toujours sur sa star, son capitaine, son buteur, Cristiano Ronaldo. Auteur de cinq buts depuis le début de la compétition et qui continue à battre des records les uns après les autres.

En face, les Diables rouges sont bien déterminés à continuer leur route. Auteurs d’un sans-faute en phase de groupe, les Belges ont battu tour à tour la Russie, le Danemark et la Finlande. Les choses sérieuses commencent donc vraiment pour l’équipe nationale, confrontée aux tenants du titre. Mais aussi et surtout tombés dans la mauvaise partie de tableau… S’ils parviennent à se qualifier pour les quarts ils ont de fortes probabilités d’affronter l’Italie (sauf si la Squadra venait à se faire surprendre par l’Autriche), et s’ils venaient à continuer en demies, c’est la France qui pourrait se mettre sur leur route… Un parcours des plus périlleux mais qui rendrait une victoire finale encore plus belle. Ce qui reste le seul véritable objectif de l’équipe nationale belge dans cet Euro.

Un match dans le match sera à observer attentivement, Romelu Lukaku face à Cristiano Ronaldo, deux des meilleurs buteurs de la Serie A cette saison. Le Belge a d'ailleurs été élu meilleur joueur de la saison, alors que son compère portugais a lui été élu meilleur attaquant de la saison.