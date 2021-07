Depuis la rencontre face au Portugal lors de laquelle Kevin De Bruyne et Eden Hazard sont sortis blessés, tout le peuple belge se posait la même question : "Hazard et De Bruyne seront-ils prêts pour affronter l’Italie en quarts de finale de l’Euro ?".

Fin du suspense, le sélectionneur fédéral Roberto Martinez a annoncé la composition des Diables au micro de notre journaliste. Kevin De Bruyne, qui avait déjà de bonnes sensations à l’entraînement ce jeudi, est bel et bien titulaire. Par contre, comme redouté, Eden Hazard est forfait et ne pourra prendre part à la rencontre. Petite surprise du chef, c’est Jérémy Doku qui remplacera le capitaine des Diables Rouges. Doku a donc été préféré à Dries Mertens et Yannick Carrasco.

Martinez a expliqué son choix en interview d’avant-match : "De Bruyne a reçu le feu vert. Par contre, le match arrive trop tôt pour Eden Hazard qui ne pourra pas monter au jeu. Jérémy Doku a été très impressionnant à l’entraînement. Il travaille très dur et son énergie est très importante pour nous. Il y aura des espaces et sa capacité à gagner des un contre un va nous faire du bien".

Pour ce qui est du reste de la composition, Martinez a reconduit la même équipe qui s’était imposée face aux Portugais en huitièmes de finale.

La composition de la Belgique : T. Courtois – T. Vermaelen, J. Vertonghen, T. Alderweireld – T. Hazard, A. Witsel, Y. Tielemans, T. Meunier – J. Doku, R. Lukaku, K. De Bruyne.