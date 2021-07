J-1 avec Belgique-Italie. La tension monte, l’excitation grandit parmi les supporters alors que les joueurs se préparent. Titulaire avec la Nazionale en huitièmes de finale, Giovanni Di Lorenzo préface cette rencontre.

Le défenseur de Naples revient d’abord sur les difficultés qu’a connues la Squadra contre l’Italie au tour précédent. "On a montré qu’on pouvait souffrir ensemble si c'était nécessaire. On a surmonté un match qui aurait pu être plus facile, mais comme nous l’avons vu pendant l’Euro, il n’y a pas de match facile. Nous avons montré contre l’Autriche que si nous avons besoin de se battre, nous n'allons pas reculer."

Le joueur de 27 ans reconnaît que l’adversité devrait désormais être plus importante face aux Diables. "Plus vous allez loin dans la compétition, plus cela se complique. C’est normal mais l’approche est la même. Le coach nous a demandé la même chose : de s’amuser et de jouer avec de l’enthousiasme et du courage. Ce sont les valeurs principales dont l’équipe a besoin. Nous essayons de jouer de notre manière contre toutes les équipes et nous l’avons réussi jusqu’à maintenant. Nous espérons que nous ferons également un bon match contre la Belgique."

Comme toute l’Italie, le défenseur redoute Romelu Lukaku. "Nous le connaissons car nous l’affrontons aussi en Serie A donc nous savons que c’est un grand attaquant. Il a eu une très belle saison avec l’Inter donc nous devrons garder un œil sur lui mais toute l’équipe est très forte. Cela sera un grand match."

Dans la botte, le latéral droit côtoie Dries Mertens au quotidien et se montre ravi de le revoir sur la pelouse. "J’ai discuté avec Mertens cette semaine, je suis content de le voir sur le terrain car nous nous entendons très bien. C’est aussi un grand joueur donc cela sera sympa de l’affronter."