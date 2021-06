Belgique-Italie, c’est ce vendredi soir sur le coup de 21h. Un quart de finale indécis qui va passionner les fans de foot. Défenseur de la Lazio, Francesco Acerbi évoque cette rencontre que tout le monde attend.

Titulaire à la place de Giorgio Chiellini, blessé, lors de la victoire de l’Italie face à l’Autriche en huitièmes de finale, Francesco Acerbi est conscient de ses qualités mais surtout celle du groupe italien dans son ensemble. "Je crois en moi, je suis très fort. Je pense que Chiellini est un très grand défenseur et un joueur important durant les matches. Je le regarde beaucoup comme je regarde d’autres joueurs. Je pense avoir montré de quoi je suis capable. Les 26 joueurs sélectionnés pourraient débuter. Chiesa l’a montré contre l’Autriche, Pessina aussi alors qu’il n’était même pas supposé être présent."

Ce vendredi, face aux Diables rouges, la Nazionale devra notamment se méfier de Romelu Lukaku, habituée du jeu proposé dans la botte. "On peut l’arrêter en tant qu’équipe et comme joueurs. C’est un très grand attaquant qui a un impact en Serie A et avec la Belgique. Je l’ai déjà arrêté, il nous connaît. Mais si tu lui laisses de l’espace, il peut marquer puisque c’est un joueur de classe internationale. Nous devons l’arrêter en équipe car c’est l’équipe qui gagne des matches. Lukaku est une menace mais il y en a beaucoup d’autres comme également De Bruyne et Hazard. Cela sera aussi difficile aussi pour eux."

Pour continuer l’aventure dans cet Euro, le défenseur insiste sur l’importance de jouer en équipe. "Nous devons tous donner 100% comme une équipe, nous sommes tous ensemble là-dedans. Chacun d’entre nous a un rôle à jouer. Bien sûr, des erreurs arrivent. Si un joueur en fait une, un coéquipier l’aide, c’est la mentalité de groupe. Si un joueur fait une erreur, c’est une erreur d’équipe. Pendant un match, personne n’est parfait, personne ne gagne un match seul. Seul Lionel Messi aurait gagné tout seul la Coupe du monde s’il l’avait remportée. C’est la force de ce groupe : je donne tout et mes coéquipiers aussi."