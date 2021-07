3-0 : But de Ciro Immobile - Italie - Suisse - 16/06/2021 But signé Ciro Immobile. Après une perte de balle des Suisses, les Italiens mettent rapidement le cuir près de la surface adverse. Des 20 mètres, le buteur italien Ciro Immobile tente sa chance. Un petit rebond juste devant lui trompe le gardien Yann Sommer. Et cela fait 3-0 en faveur des joueurs de Roberto Mancini.