Euro 2020 : Au bout du suspense, l’Italie terrasse l’Angleterre et est sacrée championne d’Europe !

L'Italie est championne d’Europe ! Et mamamia, cette Squadra revient de loin ! Cueillie à froid, poussée dans ses retranchements par une très convaincante équipe anglaise menée par un intenable Luke Shaw en 1e mi-temps, elle est revenue du diable vauvert, grâce à Leonardo Bonucci, pour finalement s'imposer au bout du suspense et d'une séance de tirs au but complètement folle ! La Squadra Azzurra est sur le toit de l'Europe, les Three Lions propulsés en enfer, foudroyés par les envois ratés des jeunes Rashford, Sancho et Saka. (1-1, 3-2).

“We are” clament les Anglais d'emblée. Une minute de jeu à peine et les Three Lions rugissent vers l’avant. Le surnombre est total, la défense italienne partie à la pêche aux moules. Trippier délivre un centre délicieux vers Shaw qui ne se fait évidemment pas prier pour fusiller Donnarumma . C’est 0-1, Shaw Time côté anglais et douche froide côté squadra.

L'Angleterre ouvre le score ! Shaw s'arrache le long de la ligne de touche côté gauche pour initier une relance. Kane vient au relais et renverse le jeu à droite pour Trippier en première intention. Le défenseur de l'Atlético de Madrid prend l'information et distille un superbe ballon au second poteau. A la retombée, Shaw, qui avait poursuivi son effort, reprend de volée et trompe un Donnarumma impuissant au premier poteau ! Wembley entre en fusion !

0-1 : But de Luke Shaw - Italie - Angleterre - 11/07/2021 L'Angleterre ouvre le score ! Shaw s'arrache le long de la ligne de touche côté gauche pour initier une relance. Kane vient au relais et renverse le jeu à droite pour Trippier en première intention. Le défenseur de l'Atlético de Madrid prend l'information et distille un superbe ballon au second poteau. A la retombée, Shaw, qui avait poursuivi son effort, reprend de volée et trompe un Donnarumma impuissant au premier poteau ! Wembley entre en fusion !

Mais si cette Italie griffée Mancini a une qualité c’est de savoir laisser passer l’orage sans couler. Sans briller, la Squadra revient dans son match et équilibre les débats. Mais elle ne parvient pas à ébranler cette forteresse anglaise, plus fraîche physiquement et en confiance après son but éclair.

Et sans tomber dans une orgie footballistique, cette fin de match nous tient en haleine, chaque équipe essayant de planter le but du K.O. Sans succès… direction les prolongations, après cette ultime faute, signée… Chiellini, évidemment.

…et ce qui devait arriver arriva. Sur corner, Verratti se détend plus haut que toute la forêt de crânes anglais. L’arrêt de Pickford est (encore) magistral mais papy Bonucci est là pour reprendre le ballon qui traîne et devenir le buteur le plus âgé de l’histoire dans une finale. C’est 1-1, la Squadra se remet à y croire ! (67')

Et si l’Angleterre espère que l’orage est passé, la tempête, elle, couve toujours. Dos au but, l’ange gardien des Italiens, Chiesa tente sa chance à la retourne mais l’impeccable Pickford se détend bien. Mais l’Italie pousse face à une Angleterre en mode catenaccio. Le monde à l’envers…

L'Italie égalise ! Berardi frappe un corner de manière rentrante depuis la droite. Au second poteau, Chiellini se jette mais est contré. Verratti place sa tête mais Pickford plonge et dévie sur son poteau ! Le ballon reste en jeu dans les six mètres et c'est finalement le vétéran Bonucci qui, du gauche, parvient à trouver l'ouverture ! Quelle abnégation !

1-1 : But de Leonardo Bonucci - Italie - Angleterre - 11/07/2021 L'Italie égalise ! Berardi frappe un corner de manière rentrante depuis la droite. Au second poteau, Chiellini se jette mais est contré. Verratti place sa tête mais Pickford plonge et dévie sur son poteau ! Le ballon reste en jeu dans les six mètres et c'est finalement le vétéran Bonucci qui, du gauche, parvient à trouver l'ouverture ! Quelle abnégation !

Les batteries usées par un combat de tous les instants, les 22 acteurs enchaînent les approximations et ne parviennent plus à créer du jeu. Seul l’intrigant Kalvin Philipps fait parcourir un frisson dans l’échine des supporters italiens massés en tribunes en tentant sa chance de loin… sans succès.

Juste avant l’entracte, frisson italien cette fois-ci. Walker envoyé dans le décor par Emerson, le latéral transalpin distille un centre somptueux, dévié du bout de la… joue par Pickford. Solide le portier britannique !

Solide, même si quelques minutes plus tard, il fait peur à son équipe en relâchant un coup-franc vicieux de Bernardeschi. Sans danger ! Les minutes défilent mais le marquoir n’évolue plus. Et le spectre d’une irrespirable séance de tirs au but devient de plus en plus présent.

Et à ce petit jeu, l'expérience des Italiens fait la différence face à la naïveté des jeunots britanniques. Sancho, Rashford puis Saka ratent un à un leur envoi et propulsent les Three Lions en enfer. L'Italie, elle, est sur le toit de l'Europe !!