Euro 2020 : au bout d’une rencontre complètement dingue, l’Espagne vient à bout de la Croatie (3-5) et rejoint les 1/4

Mais quel match ! Au bout d'une rencontre au scénario illisible, l'Espagne s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro en battant la Croatie au bout des prolongations (3-5). Une erreur énorme du gardien, une égalisation croate inattendue et un sursaut espagnol, le public a eu droit à un match qui restera dans la légende de la compétition.

On attendait que l’Espagne mette le pied sur le ballon et contrôle le jeu, on a bien eu ce scénario. La Roja a commencé en étant fidèle à ses traditions en privant la Croatie du cuir. La sélection espagnole obtient au quart d’heure de jeu la première grosse occasion du match lorsque Pedri lance Koke dans le grand rectangle d’une passe lumineuse. Seul face à Livakovic, le joueur de l’Atlético voit son envoi repoussé par le gardien croate (16').

Malgré sa domination outrageuse, l’Espagne va concéder l’ouverture du score à cause… d’un autobut de son gardien Unai Simón. Sur une passe en retrait de Pedri, le gardien de l’Athletic rate complètement son contrôle et ne peut pas empêcher le ballon de rentrer dans ses propres cages (20'). Quelques minutes plus tard, Vlasic tente sa chance dans le rectangle espagnol mais loupe le cadre.

Malgré ce coup du sort, l’Espagne continue son jeu et en reprend le contrôle. La domination ibérique est finalement récompensée lorsque Pablo Sarabia égalise (38'). Après une récupération de Gaya dans le grand rectangle, le ballon revient dans les pieds de l’attaquant du PSG qui n’hésite pas et envoie le ballon dans les buts vides et remet donc les deux équipes à égalité.

Le score ne bouge plus avant la pause malgré une possession largement en faveur de l’Espagne (73%) et un nombre de tirs bien plus important pour la Roja (11 tirs contre 2).

Au retour des vestiaires, la donne ne change pas vraiment et l’Espagne parvient finalement à passer devant grâce à l’expérimenté César Azpilicueta (57'). Sur un centre venu de la gauche, le défenseur de Chelsea remporte son duel avec Gvardiol et envoie le ballon de la tête dans les filets croates, en inscrivant au passage son premier but avec la sélection.

Ce n’est pas fini puisque Ferran Torres va inscrire le troisième but espagnol juste après une petite interruption (77'). Totalement apathique, la défense croate oublie complètement le joueur de Manchester City qui se présente tranquillement face à Livakovic et place le ballon entre ses jambes.