Euro 2020 : Antoine Griezmann : "La défaite en 2016 contre le Portugal nous donne envie d’aller chercher la coupe"

Décisif dans ce début d’Euro, Antoine Griezmann est l’un des piliers de l’Équipe de France et revient sur le choc qui opposera les Bleus au Portugal de ce mercredi soir.

Cette affiche nous rappelle la finale du dernier Euro qui avait vu le Portugal surprendre les Bleus sur leur pelouse grâce à un but surprenant d’Eder. Une rencontre durant laquelle Griezmann était titulaire. "C’était un match compliqué. On n’avait eu que deux, trois jours de repos, ce qui n’est pas assez pour une finale. J’ai eu deux occasions de la tête, Gignac a touché le poteau et ils ont réussi à marquer sur un tir de loin. C’était une grosse déception mais cela nous donne envie de faire un bel Euro et d’aller chercher la coupe. On a l’équipe pour, à nous de répondre sur le terrain et de tout donner."

Avec un grand-père portugais, le match sera très particulier pour l’attaquant de Barcelone. "Dans ma famille, le match sera deux fois plus suivi, il y aura des blagues dessus. C’est toujours un plaisir de jouer contre le Portugal et Cristiano Ronaldo. C’est une grande équipe, j’ai hâte de les affronter. Il n’y a aucun match facile, il faudra être prêt. Ce sera un beau match à jouer et à regarder. J’espère qu’on en ressortira vainqueurs."

Interrogé sur sa relation avec Didier Deschamps, l’ancien joueur de l’Atlético est dithyrambique le concernant. "Le coach est là pour moi et me donne énormément de confiance. J’essaie de lui rendre cette confiance sur le terrain. C’est un plaisir de jouer pour ce genre d’entraîneurs."

Parfois positionné sur le côté droit de l’attaque, le natif de Mâcon préfère jouer dans une position axiale. "J’ai toujours dit que c’était dans l’axe que je me sentais le mieux avec des joueurs devant, derrière ou sur les côtés pour pouvoir jouer en une touche de balle ou pour être plus proche de la surface. Malgré cela, on est au service du coach et on fait ce dont a besoin l’équipe."

