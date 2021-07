71 minutes contre la Croatie, 63 minutes contre l'Ecosse, en tribune contre la République tchèque et zéro minute contre l'Allemagne en huitièmes de finale : l'Euro 2020 de Phil Foden est mitigé jusqu'ici.

Remplacé par Marcus Rashford puis par Jack Grealish, le génial gamin, 21 ans, de Manchester City a ensuite été laissé sur le côté par Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre. Malgré ses 12 buts et 8 assists, Premier League et Champions League cumulés, avec les Cityzens cette saison, le gaucher a perdu la confiance de son coach.

Cette situation difficile n'a pas empêché le joueur à la coiffure peroxydée pour la prestigieuse compétition de régaler à l'entrainement. Un geste technique beau et efficace qui prouve, s'il le fallait, le potentiel de l'ailier gauche, totalisant deux buts et deux passes décisives en huit caps avec les Three Lions.

Ce samedi soir, à 21H00, les Anglais affrontent l'Ukraine dans le dernier quart de finale de l'Euro 2020. Phil Foden risque bien de goûter encore au banc.