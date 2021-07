2-1 : But de Harry Kane - Angleterre - Danemark - 07/07/2021 Harry Kane se charge du penalty et double la mise pour l'Angleterre ! Kasper Schmeichel plonge sur sa gauche et repousse le penalty dans un premier temps mais le ballon revient sur l'attaquant des Spurs qui le pousse dans le but vide (2-1).