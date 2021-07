Ce mercredi soir, l’Angleterre affronte le Danemark en demi-finales de l’Euro 2020 au stade de Wembley à Londres. Cette rencontre est à suivre en direct vidéo dès 21 heures.

Après avoir éliminé l’Allemagne en huitièmes de finale (2-0), les Three Lions n’ont laissé aucune chance aux Ukrainiens (4-0). Harry Kane, auteur d’un doublé, semble enfin être entré dans son tournoi après des débuts plus que discrets en phase de groupes. Si les Anglais ont inscrit quatre buts face à l’Ukraine au tour précédent, c’est surtout défensivement que l’Angleterre impressionne. En effet, depuis le début de la compétition, l’équipe dirigée par Gareth Southgate n’a pas encaissé le moindre but. Solide.

En face, les Danois reviennent de très loin. Après un premier match marqué par le malaise cardiaque de Christian Erisken (défaite 0-1 face à la Finlande), le Danemark s’est incliné de justesse face aux Diables Rouges (1-2). Depuis, la Danish Dynamite s’est transformée. En huitièmes de finale, les Danois ont balayé le pays de Galles (0-4) avant de prendre le meilleur sur la République tchèque (1-2).

A l’Euro, l’Angleterre et le Danemark ne se sont croisés qu’à une reprise, c’était en 1992 à Malmö (0-0 en phase de groupes). Cette année là, le Danemark de Peter Schmeichel avait d’ailleurs soulevé le trophée… Plus récemment, en Ligue des Nations, les deux équipes se sont à nouveau quittées sur un 0-0, avant que les Danois ne prennent le dessus au match retour à Wembley, grâce à un pénalty de Christian Eriksen (0-1).