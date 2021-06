Euro 2020 : Alvaro Morata dit avoir reçu des menaces de mort visant ses enfants

1-0 : But de Alvaro Morata - Espagne - Pologne - 19/06/2021 Moreno repique dans l'axe pour se mettre sur son pied gauche. Sa frappe est écrasée et roule jusqu'à Morata devant le but polonais. L'attaquant de la Juve reprend du droit à bout portant, Szczesny ne peut rien faire. La Roja ouvre le score !