0-1 : But de Adam Szalai - Allemagne - Hongrie - 23/06/2021 Buuuuuut de Szalai ! La Hongrie ouvre le score ! Roland Sallai décroche sur le côté droit pour obtenir le ballon et envoyer un centre parfait au premier poteau. Adam Szalai y surgit et claque une tête décroisée délicieuse qui trompe Manuel Neuer sur sa gauche.