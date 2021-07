Euro 2020 : A Rome, le DJ met l’ambiance… pour un stade vide - Euro 2020 - 03/07/2021 Ce samedi soir, l’Ukraine et l’Angleterre s’affrontent dans le dernier quart de finale de l’Euro 2020. Avant la partie entre les Ukrainiens et les Anglais, un DJ a été installé le long du terrain afin de mettre l’ambiance dans le stade Olimpico de Rome. L’initiative est sympa et permet de faire monter la température avant cette importante rencontre. Sauf que voilà, la jauge autorisée dans ce stade italien ne dépasse pas un quart de l’enceinte, soit 16.000 spectateurs sur les 58.000 spectateurs.