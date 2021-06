Euro 2020 : 9/9 pour les Pays-Bas, vainqueurs d'une Macédoine du Nord accrocheuse puis dépassée

La Macédoine du Nord aura tenu 45 minutes ! Opposé aux Pays-Bas , le petit poucet des Balkans a longtemps tenu tête à l'ogre batave, se procurant même de très grosses occasions par l'éternel Goran Pandev (un but annulé et un hors-jeu) avant de céder une première fois sur un but de Depay avant la demi-heure puis suite à un doublé de Wijnaldum après l'entracte.

Côté macédonien, on défend en rang d’oignon et on tente de gicler vers l’avant. Et ça marche ! Parfaitement lancé dans le dos de la défense batave, Pandev crucifie Stekelenburg d’un plat du pied sécurité. Malheureusement, le dinosaure des Balkans est très vite signalé hors-jeu. C’était tout juste…

Même si pour la Macédoine du Nord et son zéro pointé, les carottes sont (quasi) cuites, Pandev et compagnie veulent prouver qu’ils ne sont pas qu’une victime expiatoire. Pourtant ce sont les Oranje qui se montrent sanguins d’entrée. Gravenberch tente, par exemple, sa chance de loin mais fait chou blanc.

Memphis Depay buteur face à la Macédoine du Nord. © AFP and licensors

Et tout doucement, on sent que le travail de sape de la Macédoine porte ses fruits. Nouvelle incartade des Lions rouges dans la moitié de terrain oranje. Pandev, encore lui, envoie une patate monstrueuse depuis l’extérieur de la surface, qui vient s’écraser sur le poteau. Pas de chance !

Surtout que l’inusable captain’ macédonien se mue en héros malheureux dans la foulée. Fauché en phase offensive ( y avait-il faute ?), il permet aux Néerlandais de filer en contre-attaque. Malen joue parfaitement le coup et sert Depay sur un plateau. Le futur blaugrana ne se évidemment pas prier et place les Oranje aux commandes.

La fin des haricots pour la Macédoine ? Cela en a tout l’air, on le sent, Pandev et sa horde ont pris un coup sur la cafetière. Ni la frappe d’Ademi, ni la tête de Muslui ne d’ailleurs font mouche. Et côté néerlandais, c’est encore Depay qui tente de secouer le cocotier mais sa chevauchée individuelle est tuée dans l’oeuf. Rideau après 45 minutes où il aurait fallu un zeste de réussite en plus aux Macédoniens pour prendre l’avance.