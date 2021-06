Le football regorge de belles anecdotes souvent méconnues. Des histoires inspirantes de jeunes gamins à la poursuite d'un rêve. Le passé de Raheem Sterling en fait partie.

Auteur du but victorieux face à la Croatie, l'attaquant de Manchester City est en mode mission durant cet Euro. Après avoir grandi à quelques pas du mythique stade de Wembley, l'ancien joueur de Liverpool rêve de soulever le trophée dans le temple du football, celui qui le faisait vibrer jour et nuit. Enfant, quand il voyait le stade en construction, il rêvait d'y jouer. Une fois construit, le coéquipier de Kevin De Bruyne avoue que le stade était tout simplement spectaculaire "Lorsque je rentrais de l'entrainement (il a été formé aux Queens Park Rangers, ndlr), on pouvait voir le stade. C'est toujours resté dans mon esprit depuis que j'ai commencé le foot".