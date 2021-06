Portugal - France : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Groupe F - 23/06/2021 Les Diables connaissent leur futur adversaire en 8e de finale et il s'agit du Portugal ! Les hommes de Cristiano Ronaldo finissent en effet troisièmes du fameux groupe de la mort et affronteront donc la Belgique pour une place en quarts. Et pourtant, les Lusitaniens ont cru, pendant quelques instants, pouvoir prendre la mesure de l'ogre français, quand CR7 a planté son premier pénalty du soir et mis la Seleçao aux commandes.