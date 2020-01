Et si 2020 était l’année du sport belge ?

Qui dit nouvelle année dit nouvelles opportunités. 2020 en réserve de très nombreuses aux sportifs du monde entier… Dans les événements classiques d’abord, les tournois de tennis, les grands prix en sports moteurs, les championnats respectifs en football, basket-ball, handball, rugby ou encore en hockey, les grandes courses cyclistes… et tant d’autres moments que tous les fans de sport attendent avec impatience. Mais 2020 est aussi une année paire, il y aura donc un grand événement footballistique. Deux ans après la Coupe du Monde, l’Euro prendra place dans douze pays d’Europe pour bien débuter l’été. S’ensuivront les Jeux Olympiques, graal de si nombreux sportifs… Et si les Belges brillaient en ce début de décennie ?

Une année charnière chargée d’espoirs

Les espoirs sont grands, les rêves infinis. Le nombre important d’événements de grande ampleur démultiplie les chances de briller. Et la taille de notre pays est inversement proportionnelle aux ambitions de nos sportifs. On ose rêver à une consécration des Diables à l’Euro, à un nouveau titre de Nafissatou Thiam, de Nina Derwael… À une jolie médaille pour nos cyclistes, nos Red Lions, nos athlètes paralympiques et pourquoi par les Tornados ?

Les plus nostalgiques (ou optimistes) rêveront de voir Kim Clijsters gagner à nouveau, quelques jolis matches… peut-être l’un ou l’autre important. Elise Mertens et David Goffin sont eux capables de nous offrir de très beaux moments.

Nombreux espèrent aussi des surprises, des découvertes, des confirmations. Tel Remco Evenepoel en 2019…

Si 2020 porte beaucoup d’espoirs sur son dos, c’est aussi parce qu’elle pourrait constituer la fin d’un cycle. Plusieurs sportifs belges pourraient décider de prendre leur retraite, après l’Euro ou les Jeux Olympiques. Et parmi ceux qui resteront, nombreux sont en fin de carrière. Il faudra alors espérer que la relève arrive et assure… Un moment pivot, un moment clé pour le sport chez nous. En attendant, profitons de la génération dorée actuelle pour rêver encore. Et espérons que nos sportifs porteront bien haut les couleurs de notre pays en 2020.