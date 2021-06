Entretien avec Hannu Tihinen, ex-international finlandais : "Oui, on peut battre les Diables rouges"

Retraité depuis 2010, l'ancien Anderlechtois Hannu Tihinen opère aujourd'hui en tant que directeur sportif de l'association finlandaise de football. Il était donc forcément bien placé pour nous parler de son équipe nationale, qui, après de longues années de frustration et d'échecs répétés, s'est enfin qualifiée pour son tout premier grand événement, l'Euro. Et si le sympathique Finlandais a évité quelques questions, bottant astucieusement en touche, il nous a permis de faire plus ample connaissance avec cette équipe scandinave, finalement assez méconnue. Entretien. Le rendez-vous est pris pour 9 heures par Teams. A 9h15, Hannu Tihinen apparaît, sourire aux lèvres, un peu gêné mais visiblement détendu : "Désolé, ce n'est pas dans nos habitudes, normalement on est plutôt à l'heure, nous les Finlandais" blague-t-il. Le ton est donné. On sent que chez les Grands-Ducs, le surnom des joueurs finlandais, la qualification a permis de vaincre le signe indien : "Quel soulagement ! On attendait cette qualification depuis 104 ans. Je me rappelle de ce match contre le Liechtenstein qui nous qualifie. On gagne 3-0. C'était fou de voir ces beaux bébés, qui ne montrent généralement jamais leurs émotions, pleurer de fierté" explique-t-il. Parfait novice à ce niveau, la Finlande ne se présente cependant pas sur la ligne de départ comme une victime expiatoire. Les Scandinaves veulent faire bonne figure et pourquoi pas s'extirper de leur groupe. Au programme pour eux, un derby face au Danemark (12 juin) puis un match contre la Russie (16 juin) et enfin un duel, forcément particulier pour Tihinen, face à la Belgique, le 21 juin. Et même si une qualification paraît forcément utopique au vu du manque d'expérience, l'ancien international (76 sélections) y croit :"Je suis vraiment confiant et je me dis qu'on a toutes nos chances de sortir du groupe. La meilleure situation serait que les deux équipes, la Belgique et la Finlande, soient déjà qualifiées au moment de se rencontrer. Ce serait la meilleure situation pour mon coeur. Nous n'a pas de pression. Tout ce qu'on peut prendre, on le prendra. Vous vous avez la pression. Et si les Finlandais ont une qualité c'est qu'ils n'abandonnent jamais. Donc, je pense qu'on peut vous battre..." avance-t-il. Alors coup de bluff ou vraie confiance en son équipe ?

Finlande : Solidarité, entre-aide et équipe sans stars

Glen Kamara, médian finlandais. © AFP or licensors Mais qu'est ce qui fait finalement la force de cette équipe finlandaise, dépourvue de vraies stars internationales, et davantage réputée pour son jeu rugueux que pour ses prouesses balle au pied : "La Finlande est une équipe basée sur les valeurs C'est une VRAIE équipe" explique Tihinen. Tout le monde se serre les coudes sur et en dehors du terrain. Chaque joueur sait ce que le coach, Markku Kanerva, attend de lui. Et ils sont prêts pour gagner. C'est différent qu'auparavant où on n'avait pas assez de qualités. Ici, il y a de la qualité dans le noyau donc les mentalités ont changé. Ils n'ont plus peur de jouer contre des grandes nations. Exemple, on a gagné 0-2 en France l'année dernière. Donc pour citer les qualités, je dirais : une bonne défense, une vraie stabilité et une envie de développer du jeu. Je pense qu'on sera difficile à battre." Et qu'en est-il des faiblesses de cette équipe ? L'air soudain plus solennel, Tihinen se redresse et balance : "Vous travaillez en Belgique, on joue contre vous le 21 juin. Peut-être y a-t-il quelques faiblesses dans notre équipe, et encore, elles ne sont pas nombreuses, mais je ne vous les donnerai pas..." rigole-t-il.

Ferme la porte, t'as le Pukki qui rôde

Teemu Pukki, meilleur buteur finlandais. © AFP Et s'il fallait retenir cinq joueurs clé de cette équipe de Finlande, cinq pions qui sortent du lot de ce collectif très homogène et sans aspérité ? "Tim Sparv, l'expérimenté capitaine (34 ans) a été excellent tout au long des qualifications. Lukas Hradecky, le gardien de Leverkusen, est à l'heure actuelle l'un des meilleurs gardiens du monde pour moi. Puis, notre entre-jeu est solide avec Glen Kamara, en garde défensif et Robin Lod en milieu offensif. Et évidemment Teemu Pukki qui est notre meilleur joueur et un vrai buteur" confie Tihinen. Et qu'en est-il des Diables rouges ? "La Belgique est perçue comme une très bonne équipe en Finlande et l'un des favoris de cet Euro. Evidemment, j'ai quelques préférences pour les joueurs formés à Anderlecht comme Youri Tielemans ou Romelu Lukaku. J'aime ce genre de joueurs. La Belgique gardera toujours une place particulière dans mon coeur, j'y ai joué quatre ans et mes deux fils ainés sont nés à Bruxelles. Mon rêve ce serait évidemment une finale Finlande - Belgique" conclut le sympathique Hannu Tihinen sourire aux lèvres, évidemment.