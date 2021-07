Emanuele Giaccherini, buteur face à la Belgique en 2016 : "marquer un but à un gardien comme Courtois, ça n’arrive pas tous les jours"

David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari ont reçu un invité exceptionnel dans Complètement foot... Une vieille connaissance de nos Diables Rouges, Emanuele Giaccherini. Lors de la dernière confrontation entre la Belgique et l'Italie, à l’Euro 2016, l’Italien avait marqué le but du 0-1 contre la Belgique sur assist de Bonucci. Il est revenu sur ce match.

"Il y a 5 ans on n’était pas favoris. Antonio Conte nous a fait travailler énormément. Il nous a fait préparer le match dans les moindres détails. À l’époque il nous a dit : "Les Belges sont plus forts que nous sur papier mais c’est le terrain qui a le dernier mot". Il nous avait tellement bien motivé qu’on courait partout et on a réalisé un match qui était clairement au-dessus de nos potentialités."

À la 32e minute de ce match du côté de Lyon, Giaccherini avait trompé Thibaut Courtois pour donner l’avance aux Italiens. Un moment qu’il n’oubliera jamais. "C’était une émotion indescriptible. Marquer un but à un gardien comme Courtois, ça n’arrive pas tous les jours et c’est vrai que c’était un très beau but. D’autant plus que la Belgique était numéro un au ranking FIFA et elle était la grande favorite de cette rencontre."