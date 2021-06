Dubravka gardien-volleyeur, Lewandowski seul au monde, la Turquie catastrophique, les flops du premier tour de l'Euro 2020

Belgique - Russie : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Groupe B - 12/06/2021 Les Diables Rouges ont parfaitement réussi leur entrée dans l'Euro! Bien aidée par les maladresses adverses, la Belgique s'est imposée 3-0 face à la Russie pour sa première rencontre du tournoi. L'inévitable Romelu Lukaku a inscrit le premier but belge suite à une belle bourde du défenseur central Andrey Semenov (1-0, 10') et Thomas Meunier, qui a remplacé Timothy Castagne, blessé à la tête, a marqué le deuxième but de la rencontre (2-0, 34'). En 2e période, les Diables ont calmement géré leur avance avant de marquer le troisième et dernier but via... ce diable de Lukaku, bien servi par Meunier (3-0, 88'). Grâce à cette victoire, la Belgique prend les commandes du Groupe B avec 3 points, à égalité avec la Finlande.