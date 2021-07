Donnarumma, un mur infranchissable sur penalty

Si l’on regarde de plus près cet exercice, le gardien de 22 ans est sans doute l’un des tou meilleurs. Sur les penalties à proprement parler, Donnarumma a dû faire face à 36 joueurs aux 11 mètres pour 44 penalties et en a arrêté 15. Soit un pourcentage d’arrêt de 34%.

Seul deux joueurs ont réussi à inscrire deux penalties sans en louper un : Francesco Caputo (Sassuolo) et Dejan Danza (à l'époque à Torino). On en a profité également pour ajouter Romelu Lukaku , même s’il n’a tiré qu’une fois face à Donnarumma.

1-2 : But de Romelu Lukaku - Belgique - Italie - 02/07/2021 La Belgique réduit le score ! Romelu Lukaku se charge du penalty et prend Gianluigi Donnarumma à contre-pied, en tirant plein centre. Le match est ainsi relancé (1-2) !

Déjà monstrueux lors du temps réglementaire, le portier augmente encore ses stats lorsqu’il doit aider son équipe à remporter une séance de tirs au but.

A ce petit jeu-là, Donnarumma a dû se farcir l’exercice par cinq fois. Trois fois en club et deux fois avec la sélection. Avec les résultats suivants :

Matches Nombre de tirs au but Nombre de tirs au but marqués Nombre de tirs au but manqués Nombre de tirs au but arrêtés 23/12/16 Supercoupe d’Italie face à la Juventus 5 3 1 1 28/02/2018 Coupe d’Italie demi-finale face à la Lazio 7 4 1 2 1/10/2020 Europa League qualifications face à Rio Ave 12 8 3 1 06/07/2021 Euro demi-finale face à l’Espagne 4 2 1 1 11/07/2021 Euro finale face à l’Angleterre 5 2 1 2

Avec un total de 33 tirs au but, les stats sont les suivantes : 19 marqués, 7 manqués et 7 arrêtés. Soit un pourcentage d’échec de l’équipe adverse de 42,4%, l'équivalent de deux tirs au but sur cinq si on compte une séance sans prolongation.

Seuls deux joueurs ont eu la possibilité d’avoir au moins un penalty et un tir au but face à Donnarumma. Paulo Dybala (penalty réussi et tir au but raté) et Ciro Immobile (un penalty réussi et un raté, un tir au but réussi).

Avec un tel rempart dans les buts, ont comprend mieux aussi pourquoi l'Italie a remporté le titre. Avec quatre buts encaissés en sept rencontres, l'équipe de Roberto Mancini termine à la 4e place, derrière la Finlande (3), la Belgique (3) et l'Angleterre (2).