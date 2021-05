Diables Rouges : Martinez va prendre Witsel à l’Euro, "nous avons la place pour prendre ce risque"

Roberto Martinez a déclaré chez nos confrères de la VRT qu’Axel Witsel fera partie de la sélection des 26 joueurs pour l’Euro.

Blessé au tendon d'Achille, Axel Witsel sera-t-il présent le 12 juin face à la Russie? En tout cas, il fera bel et bien partie de la sélection des 26 pour l’Euro 2020. C’est ce qu’a déclaré Roberto Martinez à Sporza.

"Nous avons la place pour prendre ce risque", a déclaré le sélectionneur. Le Diable rouge se remet toujours d’une déchirure au tendon d’Achille, mais aura le temps de se remettre en forme pour le championnat d’Europe.

A moins d’un mois du début de la compétition, c’est donc une première bonne nouvelle pour notre équipe nationale.

"Il y a beaucoup d’incertitudes à cause de Covid-19 et il y a aussi beaucoup de blessures dans toutes les compétitions. De plus, les matches internationaux se succèdent rapidement", rajoute le coach.