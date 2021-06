Des supporters de la France ratent le match des Bleus en confondant Budapest et Bucarest

C’est une erreur que personne n’aurait aimé commettre. Six supporters français se sont rendus à Bucarest, en Roumanie alors que le match des Bleus avait lieu à Budapest… en Hongrie.

C’est le journal roumain Journalul National qui a découvert l’erreur d’un groupe de six collègues français. En arrivant en Roumanie, ils se sont tout simplement trompés dans les couleurs en regardant des supporters ukrainiens, présents sur place pour un match de leur équipe nationale. Le groupe des six Français n’a pas compris tout de suite que les couleurs bleu et jaune de l’Ukraine n’étaient pas celles de la Hongrie. C’était trop tard une fois leur erreur remarquée.

Leur présence a bien évidemment surpris un journaliste hongrois qui les a interrogés sur leur présence. "Depuis l’aéroport, nous avons suivi des groupes de supporters. Je pensais qu’il y avait des supporters hongrois qui allaient aussi au match. On s’est dit que s’il y avait des Hongrois, ils connaissaient bien le chemin du stade et il ne fallait plus s’inquiéter. Nous n’avons jamais pensé qu’ils étaient Ukrainiens." a expliqué l’un des supporters français au journal.

Ils ont finalement dû se contenter de regarder le partage des Bleus face à la Hongrie à la télévision. Heureusement pour eux, leur arrivée à Bucarest pourrait finalement leur être utile. Si la France finit première de son groupe, c’est en effet là qu’elle disputera son huitième de finale.