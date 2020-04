De nouvelles villes hôtes pour l'Euro ? Décision le 30 avril

Les six groupes pour l'Euro 2020 - Euro 2020 - 30/11/2019 Le Portugal, tenant du titre, a été reversé dans le groupe de la France, championne du monde en titre, et l'Allemagne dans la poule la plus dense de l'Euro-2020, selon le tirage au sort réalisé samedi à Bucarest (Roumanie). La France défiera l'Allemagne d'entrée dans le tournoi, le 16 juin 2020 à Munich, en ouverture du groupe F. Turquie - Italie sera l'affiche du match d'ouverture le 12 juin à Rome.