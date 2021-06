De l’eau dans le gaz entre Giroud et Mbappé avant l’Euro ? "C’est un non-sujet"

Quelques déclarations d’Olivier Giroud après le match amical entre l’équipe de France et la Bulgarie mardi soir ont suffi pour réveiller les détracteurs des Bleus. Auteur d’un doublé après avoir remplacé le 'revenant' Karim Benzema, l’avant-centre de Chelsea a estimé qu’il aurait pu marquer davantage s’il avait été mieux servi par ses équipiers. "Discret dans la première demi-heure ? Des fois, on fait des courses mais les ballons n’arrivent pas […] Vous dites qu’on ne m’a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver", a-t-il déclaré à La Chaine L’Equipe. "Pour le coup, avec deux bons ballons de Pavard et de Ben Yedder, j’ai pu bien finir, mais on aurait pu marquer plus de buts si on avait été efficaces."

Des déclarations perçues comme une attaque directe à Kylian Mbappé. Les propos de Giroud ont rapidement circulé dans la presse française dans les heures suivantes. Les statistiques ont même été passées au crible pour analyser l’entente entre les deux joueurs sur la pelouse. Et il faut dire que les chiffres confirment une entente (sur le terrain !) qui n’est pas des meilleures. Lors des 349 minutes qu’ils ont partagées chez les Bleus cette saison (2020-2021), Giroud et Mbappé ne se sont échangé que 9 passes tandis que l’attaquant du PSG et son nouveau partenaire Karim Benzema ont combiné 23 fois en 114 minutes. Mais, précisons-le, les statistiques n’expliquent pas tout !

Selon la presse française et notamment l’Equipe, Kylian Mbappé aurait pris ces déclarations pour lui et aurait voulu s’exprimer à ce propos en conférence de presse ce jeudi. Une initiative stoppée net par Didier Deschamps. Pour le sélectionneur français, il ne faut pas perdre de temps et d’énergie avec cette polémique stérile.

Pour notre consultant Swann Borsellino, c’est d’ailleurs un "non-sujet". "Ce sont des choses qui arrivent même si c’est plutôt maladroit de la part de Giroud. La force de la France, c’est justement son groupe. C’est grâce à la cohésion de celui-ci qu’elle est devenue championne du monde… mais pour le coup je trouve l’idée de Mbappé de vouloir aller en conférence de presse regrettable. Cela va à l’encontre de ce qui a fait le ciment des Bleus en 2018", a réagi notre consultant.

Reversée dans le groupe F avec le Portugal, l’Allemagne et la Hongrie, la France débutera son Euro le mardi 15 juin à Münich face à la Mannschaft.