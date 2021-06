Dans les pas de Harry Kane en qualifs, le Russe Dzyuba a un compte en suspens avec l'Euro et les Diables rouges

Carrure de colosse (1m96, 97 km), tempérament de guerrier et un jeu de tête redoutable : le bélier russe Artem Dzyuba est assurément l'arme la plus tranchante dont dispose la 'Sbornaïa' pour faire mal à ses adversaires à l'Euro. Parmi eux, la Belgique qui sera la première à défier Dzyuba et sa bande à Saint-Petersbourg, précisément sur le terrain de jeu habituel du géant moscovite.

Buteur à 22 reprises cette saison, l'attaquant du Zenit est en forme et est bien résolu à égaler (voire battre) un record qui lui tient particulièrement à coeur : celui de meilleur buteur de l'histoire de la sélection russe. Avec 29 buts en 56 matches, Dzyuba n'est plus qu'à une seule longueur de son ancien camarade Aleksandr Kerzhakov (30 buts). Seul problème, l'avant-centre russe n'est jamais parvenu à marquer lors d'un Euro.

Pourtant, Artem Dzuyba a emmagasiné pas mal de confiance avant ce duel. Avec 9 buts et 5 passes décisives, il a marqué le parcours de qualifications de son empreinte malgré ses 32 ans. Seul Harry Kane (17) a été impliqué dans plus de buts que lui durant cette campagne. Les défenseurs belges devront donc se montrer vigilants... et résistants pour rivaliser avec lui dans les duels aériens.

Attentifs et intransigeants, nos Diables l'ont toujours été face à lui. En deux confrontations face à la Belgique, Dzyuba n'est jamais parvenu à marquer. Les deux rencontres se sont par ailleurs soldées par des victoires belges : 3-1 et 1-4. Croisons les doigts pour que la tendance se confirme.