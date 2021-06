Euro 2020 : La Finlande surprend le Danemark (0-1), Eriksen évacué sur civière après un malaise cardiaque

Christian Eriksen victime d'un malaise cardiaque lors de Danemark-Finlande - Euro 2020 - 12/06/2021 Ce samedi soir, première rencontre du groupe B de l’Euro 2020 : Danemark - Finlande. Le duel scandinave disputé dans le stade danois de Copenhague va malheureusement connaitre un évènement tragique. A la 42e minute de jeu, Christian Eriksen tombe sans choc ou contact apparent, les yeux écarquillés. Le médian de l’Inter Milan, champion d'Italie cette saison avec Romelu Lukaku, reste au sol de longues minutes, visiblement inconscient. Les soigneurs de la formation danoise et l'équipe médicale prévue pour la rencontre sont rapidement arrivés sur la pelouse et ont dû procéder, notamment, à un massage cardiaque. Le joueur de 29 ans a été évacué sur civière après de longues minutes, les autres éléments participant à la partie rentrant eux vers les vestiaires. Les Danois étaient rassemblés autour d'Eriksen, encerclant la civière recouverte d'un drap blanc vers les couloirs du terrain. Le match a naturellement et directement été interrompu après cet épisode glaçant. Peu après 19H30, l'UEFA a précisé que le médian danois avait été stabilisé puis transféré vers l'hôpital. "Christian Eriksen est réveillé. Il doit subir d'autres examens à l'hôpital", a confirmé la fédération danoise dans un tweet. L'UEFA, à la demande des deux équipes, a accepté de reprendre la partie à 20H30.