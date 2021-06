Très heureux après une victoire plus que difficile face au Danemark, Roberto Martinez est fier de ses joueurs "cela faisait longtemps qu’on n'avait pas vécu un vrai test comme celui-là. On n’a pas réussi à faire ce qu’on voulait dans les vingt premières minutes. Le Danemark a eu beaucoup de mérite, ils se sont bien adaptés et ont profité des encouragements du public. Mais on a bien réagi. L’équipe a un grand cœur, elle a fait le meilleur pour gagner des matches dans des contextes difficiles. Ca montre que les Diables progressent de jour en jour"

La Belgique a montré un tout autre visage après le repos. "Les joueurs ont de l’expérience pour voir ce qu’ils peuvent améliorer. On n’a jamais eu le contrôle en première mi-temps mais on a rectifié ça en seconde période. Kevin De Bruyne a bien exploité les espaces", argumente l’Espagnol.

Kevin De Bruyne est monté à la place de Dries Mertens, décalant ainsi Romelu Lukaku sur le flanc droit, comme face au Brésil. Ces changements ont laissé Jérémy Doku sur le banc durant toute la rencontre "on a utilisé nos joueurs en fonction de ce que le match demandait. C’est important que les jeunes joueurs qui sont dans le noyau apprennent des plus grands et voient comment on peut adapter une tactique en cours de tournoi".

Le coach des Diables veut simplement profiter des trois points "on va célébrer la victoire ce soir et on pensera à la Finlande demain".