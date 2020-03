Coronavirus : L'Euro 2020 reporté en 2021 ?

L'Euro 2020 en suspens : la pandémie de coronavirus, qui bouleverse en profondeur les compétitions nationales et le football européen, renforce, selon la BBC et L’Equipe, l'hypothèse d'un report du Championnat d'Europe dans douze pays (12 juin-12 juillet), entre calendrier surchargé et contraintes logistiques et économiques pressantes.

L'étau se resserre. "Il est évident que l'UEFA (Union des associations européennes de football, organisatrice de l'Euro) doit se poser la question d'un report", soulignait tout récemment Jacques Lambert, ancien président de la société organisatrice de l'Euro 2016.

L’UEFA n'a pas communiqué sur la situation, se contentant de convoquer une réunion majeure par visioconférence mardi prochain avec toutes les fédérations pour évoquer la réponse à apporter face à la pandémie. Ces derniers jours, elle continuait à assurer que sa compétition débuterait comme prévu le 12 juin à Rome, au sein même d’un des pays les plus touchés par le coronavirus.

D’autre part, on se demande si on n’est pas en train de vivre ce jeudi soir la dernière soirée européenne, à savoir les huitièmes de finale aller d’Europa League, avant un long moment. Les reports se succèdent et la C3, tout comme la Champions League, pourraient également suivre cette voie.