"Comme en 18" : L’Equipe déraille en 'Une' après France – Allemagne

L'Equipe déraille. Le quotidien qui nous a toujours régalé avec ses "Une" efficaces comme le célèbre "Inqualifiable" après l'élimination par la Bulgarie en novembre 1993 a aujourd'hui déraillé. Au lendemain de la victoire face à l'Allemagne, L'Equipe barre sa Une d'un "Comme en 18".

Si elle permettra toujours à son auteur de se justifier en avançant la référence à la dernière Coupe du monde (ce qui est abondamment le cas dans les pages internes), cette Une rappelle immédiatement la victoire de la nation française face à son homologue allemande après la grande guerre.

Quand on sait qu'elle fut l'une des plus violentes et des plus mortelles, on mesure encore plus l'erreur d'appréciation du "titreur" qui, s'il voulait faire sourire, a complètement loupé son coup. Cette fois le second degré passe mal.