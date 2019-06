Cinq choses à savoir sur le Kazakhstan avant le match des Diables

Un championnat diffusé gratuitement...sur internet.

Appelé Premier League, le championnat du Kazakhstan de football compte douze équipes et se dispute sur vingt-deux journées depuis que play-off et play-down ont été abandonnés en 2017. La quatorzième journée de l’actuelle compétition se déroulera le week-end prochain et le FC Astana, qui reste sur cinq titres consécutifs, possède trois points d’avance (et deux matches de plus) que Tobol Kostanay.

Le championnat est diffusé gratuitement sur internet, et en Haute Définition ! Les spectateurs ne se précipitent pas dans les stades et lorsqu’on compte 3.000 personnes dans les gradins, elles sont 37.000 sur YouTube.

Le football est cependant loin d’être le sport préféré des Kazakhs. Beaucoup plus populaire, le Kopkar est un combat équestre, une sorte de polo local où la balle est remplacée par...une chèvre décapitée !

Un demi Belge dans la sélection.

Surnommés les Kazakhstanskie barsy (Les Léopards des Neiges), les joueurs de l’équipe nationale évoluent presque tous au pays. Outre le sélectionneur tchèque, Michael Bilek, les exceptions sont le milieu de terrain Alexander Merkel qui joue au Heracles Almelo, aux Pays-Bas et l’attaquant Baktiyar Zaynutdinov qui se produit en Russie, à Rostov, dans le stade où les Diables Rouges ont battu le Japon en huitième de finale de la Coupe du Monde. Le numéro dix Georgi Zhukov est aussi une curiosité. Il compte trois sélections en équipe nationale...belge des moins de dix-neuf ans. Aujourd’hui âgé de vingt-quatre ans, il a grandi dans la banlieue anversoise, a joué au Beerschot et en équipe réserve du Standard. Ses parents ont quitté le Kazakhstan au débuts des années 2000 car ils jugeaient la situation politique instable. Le coach national de Zhukov lui a intimé l’ordre militaire de ne pas parler avec la presse belge.

0,007 % du territoire en Europe.

C’est en 2002 que le Kazakhstan a décidé de tourner casaque à la fédération asiatique de football qu’elle avait rejointe après la chute de l’Union Soviétique. Il était important pour le Kazakhstan d’appartenir à l’UEFA dont l’Etat reçoit désormais entre huit et neuf millions d’euros par an, ce qui représente beaucoup plus que ce qu’il recevait de la fédération asiatique. La grande majorité du pays est pourtant bien située en Asie centrale. Seul un petit lopin de terre désertique et très peu peuplé d’un peu moins de 200 kilomètres carrés entre la Volga et l’Oural (soit 0,007 % du territoire du Kazakhstan) se situe en Europe de l’Est.

Les Kazakhs vont élire leur président demain !

Ancienne république soviétique, le Kazakhstan a obtenu son indépendance en décembre 1991. Sa capitale, déjà déplacée de Almaty à Astana en 1997, vient d’être renommée Noursoultan, en hommage au prénom de l’ex-président Nazarbaïev lequel vient de démissionner après trente ans au pouvoir. Ce dimanche, auront lieu des élections présidentielles anticipées. Elles étaient prévues en avril 2020.

Kazakhs ou Kazakstanais ?

Le mot Kazakstanais n’est pas reconnu officiellement par la langue française mais il est utilisé par les diplomates et les géographes parce qu’il désigne TOUS les citoyens du Kazakhstan, quelle que soit leur appartenance ethnique.