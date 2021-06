Christian Eriksen rejouera-t-il au football ? "Ce n'est pas recommandé", explique un spécialiste... C’est sans doute l'une des images que tout le monde va retenir de cet Euro. On joue la 42e minute du match entre le Danemark et la Finlande lorsque Christian Eriksen s’écroule sur la pelouse du Parken Stadium. Le numéro 10 danois est victime d’un arrêt cardiaque et doit être réanimé à même la pelouse. Les minutes sont longues avant que l’information ne tombe, Eriksen est vivant et a été sauvé de justesse grâce à l’intervention rapide des soigneurs. Un sportif de haut niveau victime de problèmes cardiaques, l’information fait peur. Malgré la kyrielle de tests auxquels sont soumis les footballeurs et la condition physique exemplaire de ceux-ci, personne n’est à l’abri d’un tel accident comme le confirme François Carré, cardiologue et médecin du sport : "Un examen physique peut détecter 15% des causes de maladie cardiaque. Si vous rajoutez l’électrocardiogramme, vous en détectez 85%. Donc il y a deux messages : la visite sans électrocardiogramme ne sert à rien pour détecter une maladie cardiaque. Deuxième message, détecter 85% ne veut pas dire que j’en détecte 100%. Et là on tombe dans le cas d’Eriksen sur les 15% que l’on ne peut pas détecter. De toute façon pour que les choses soient très claires, je ne dirai jamais à un sportif qu’il n’a aucun risque. Parce que je n’en sais rien. Même si le bilan est normal, ça ne veut pas dire qu’il ne va pas mourir demain". Les sportifs prennent donc un risque et pour le spécialiste, il y a peu de chance de revoir le meneur de jeu sur un terrain de football : "C’est difficile de jouer au football avec un défibrillateur. Ce n’est en tout cas pas dans les recommandations européennes aujourd’hui". Être sportif ne signifie donc pas passer à côté des accidents cardiaques. Au contraire, François Carré met même en garde les personnes qui penseraient être épargnées de tout risque car elles pratiquent une activité sportive : "Les gens qui font du sport, même au niveau amateur, doivent savoir une chose : on n’a jamais dit que faire du sport empêchait d’avoir un problème cardiaque. On a dit que si on prend 1000 personnes qui ne font pas de sport et 1000 personnes qui en font, il y a moins d’accidents cardiaques pour ceux qui en font. Le sport n’immunise pas contre les maladies cardiaques. Je peux très bien faire un infarctus à 28 ans alors que je fais du sport". Si les tests peuvent permettre de détecter une anomalie cardiaque, il reste tout de même une incertitude et tous les accidents ne peuvent pas être détectés à l’avance. Les sportifs pourraient cependant jouer un rôle dans la prévention selon le cardiologue : "La première personne qui peut prévenir l’accident, c’est le sportif. Dans 60% des cas de mort subite, les gens ont eu des symptômes avant et ne les ont pas écoutés. Les sportifs ont ressenti des symptômes : le cœur qui bat vite, un malaise, la tête qui tourne, ils ne récupèrent plus comme avant, ils n’accélèrent plus comme avant, etc. A ce moment-là, je m’arrête et je vais voir mon médecin. Même si je suis sportif, il ne faut pas que je me dise que ce n’est pas mon cœur parce que je suis sportif". Pour le spécialiste, Eriksen a eu énormément de chance et a pu compter sur l’efficacité de l’équipe médicale : "Il faut apprendre à faire les gestes de secours. La chance d’Eriksen est qu’immédiatement, les gens ont fait les bons gestes. C’est ça qui l’a sauvé. Il faut que dans les trois minutes on ait commencé à faire le massage cardiaque". L’accident d’Eriksen a fait remonter de sombres souvenirs pour les fans de foot. Des accidents cardiaques, il y en a déjà eu sur les pelouses. Et dans certains cas, les sportifs n’ont pas eu autant de chance que le Danois. Un décès en particulier reste dans toutes les têtes, celui de Marc-Vivien Foé, décédé en 2003 lors d’un match entre le Cameroun et la Colombie disputé à Lyon. Pour François Carré, ce drame a sans doute permis de sauver Eriksen puisque c’est celui-ci qui a déclenché toute l’action contre les morts subites de sportifs : "Le médecin qui est entré, c’était le médecin de la Colombie parce que le Cameroun n’en avait pas. Il avait un appareil pour prendre la tension. Personne n’a fait de massage cardiaque à Marc-Vivien Foé. Il en est mort. Donc 2003 – 2021, 18 ans après il arrive la même chose, les gestes sont parfaitement faits et le sportif est réanimé". L’arrêt cardiaque d’Eriksen doit pousser la prévention encore un cran plus loin et démontrer aux gens qu’il est nécessaire de se former pour pouvoir intervenir dans ce type de situation affirme le cardiologue : "Si vous réanimez quelqu’un qui fait un arrêt cardiaque lors de la pratique du sport, vous avez 45 à 50% de chances qu’il survive. Je ne dis pas qu’il n’aura pas de séquelle. Eriksen n’a aucune séquelle, c’est formidable. Mais au moins la personne ne sera pas morte. 50%, une chance sur deux. Si vous ne faites rien, il y a zéro chance de survie. Donc il ne faut pas hésiter. Formez-vous et faites le massage".