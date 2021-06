"Chris, je t'aime!" Romelu Lukaku marque et encourage son coéquipier Christian Eriksen

Romelu Lukaku a ouvert le score ce samedi soir lors de la rencontre qui oppose les Diables rouges à la Russie. L'attaquant belge a souhaité encourager son coéquipier de l'Inter Milan, Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque plus tôt dans la journée lors du match Danemark-Finlande. Le match a été interrompu avant de reprendre après 2h. La Finlande s'est imposée 0-1.

Lukaku s'est dirigé vers une caméra et a crié "Chris, Chris, I love you". Eriksen est pour l'instant à l'hôpital, à Copenhague. Il a été stabilisé avant d'y être conduit en ambulance. Il y subit des examens plus approfondis.