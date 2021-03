Choisissez vos 23 Diables Rouges... à 100 jours de l'Euro !

Angleterre - Belgique : 11 octobre 2020 (2-1) - Nations League - 11/10/2020 Après un partage amical face à la Côte d'Ivoire (1-1) dans une rencontre qui aura permis à Martinez de mettre en avant ses Diablotins et ses doublures (Vanheusden, Mechele, Saelemaekers, Vanaken, Trossard, Bornauw et Kayembe gratteront un peu ou beaucoup de temps de jeu), les Diables s'attaquent à la plus grosse pièce de ce groupe de Nations League. Un déplacement dans le temple de Wembley. La première mi-temps est largement maîtrisée par les Diables qui commettent l'erreur de ne marquer qu'une fois, sur un penalty obtenu et converti par Romelu Lukaku. Une faute légère (mais existante !) de Meunier dans la surface permet aux Anglais de revenir à un penalty partout. Et la rencontre se joue finalement sur une frappe déviée de Mason Mount, qui se loge loin hors de portée de Simon Mignolet (décidément bien installé entre les perches vu la nouvelle absence de Courtois). Les Belges sont frustrés : Yannick Carrasco, qui avait vu un premier but annulé en début de rencontre, rate l'immanquable sur un caviar de De Bruyne. C'est une première défaite en près de deux ans et elle rétrograde les Diables à la deuxième place du groupe.