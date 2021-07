Chiesa : "Ces deux dernières années, Mancini a amené sa vision du football et on recueille aujourd’hui les résultats"

Federico Chiesa s’est exprimé à quelques jours du match face à l’Espagne en 1/2 finale de l’Euro. L'attaquant est tout d'abord revenu sur son but face à l'Autriche. Un but qui permet à l'Italie de se qualifier pour les quarts de finale, mais qui le fait entrer dans l'histoire avec son père. Enrico et Federico sont les premiers père et fils à inscrire chacun un but dans un championnat d’Europe de football. "Déjà, c'est une sensation extraordinaire de pouvoir mettre mon nom de famille au plus haut niveau européen. Je suis fier de mes parents et d’être leur fils. Et puis, ce but, cela montre aussi combien mon père était un grand joueur. Il était heureux pour moi, mais surtout parce que l’on était qualifié pour le tour suivant. Car lui n’a malheureusement jamais atteint un quart de finale." Et d'ajouter sur ce but : "C’est un sentiment incroyable. Déjà de jouer à Wembley, mais également de jouer un match si important pour son pays. Et puis marquer et obtenir la victoire, c’est un sentiment encore plus grand. C’est un rêve depuis tout petit. Quand vous commencez à jouer au football, vous voulez marquer ce genre de but."

Ce but a aussi permis à l’Italie d’affronter et de battre la Belgique en quart de finale. Une victoire qui a été rendue possible grâce à leur coach, Roberto Mancini comme le confirme Chiesa.

"On a fait un grand match et c’est grâce au travail de l’entraîneur. Ces deux dernières années, il a amené sa vision du football et son enthousiasme. Et aujourd’hui, on recueille les résultats et on espère les récompenses. Il nous donne des conseils importants. Lui et Gianluca Vialli, chef de la délégation, sont impliqués tous les jours. Et ça a été très utile sur nos performances ces deux dernières années."

"Et puis la force du groupe, c’est qu’on s’aime tous. Si vous ajoutez à ça l’enthousiasme apporté par notre entraîneur, ça fait beaucoup. Nous devons lui donner du crédit car il a amené notre équipe nationale au plus haut niveau. Et surtout, il a construit un groupe" ajoute l’attaquant.

Lors de cette rencontre face aux Diables Rouges, l’Italie a cependant perdu Leonardo Spinazzola sur blessure. Une perte importante pour Chiesa et l’équipe d’Italie : "Je suis vraiment désolé pour lui. Il faisait un grand Euro et c’était un joueur très important pour nous. Perdre un "frère" n’est pas agréable et je lui souhaite un bon rétablissement. C’est un grand joueur et un champion, il va nous manquer lors des prochains matchs. Il doit se concentrer sur son rétablissement et nous allons essayer d’atteindre la finale pour lui."