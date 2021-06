Benzema : "Avec beaucoup de respect pour les autres équipes, mais mon ambition est de gagner l’Euro"

Benzema : "Avec beaucoup de respect pour les autres équipes, mais mon ambition est de gagner... Karim Benzema est de retour avec l’équipe de France. Sorti ce mardi à cause d’une béquille, l’attaquant du Real Madrid est heureux de retrouver une équipe qu’il n’avait plus côtoyée depuis octobre 2015. "C’est de la fierté et de la joie. Toutes les émotions en même temps et chaque jour un peu plus", commence par expliquer le joueur. Et depuis sa dernière sélection, le joueur a bien changé : "Je suis différent depuis ma dernière sélection. Déjà physiquement et mentalement, c’est autre chose. J’ai aussi des enfants maintenant. Je suis un tout autre joueur avec beaucoup de confiance et d’envie de donner sur le terrain. Et puis je pense avoir progressé physiquement. C’est autre chose qu’en 2014-2015. J’avais déjà la technique, mais là je suis monté au niveau physique." Avec Benzema, la France est encore mieux armée pour cet Euro. Et l’équipe de Didier Deschamps fait peur à beaucoup de monde. Mais pour Benzema, il faut déjà s’acclimater avec ce nouveau groupe. "Ça se passe super bien avec les joueurs. J’en connaissais déjà pas mal et aussi le staff. Et puis avec les nouveaux joueurs, j’ai fait connaissance. L’essentiel c’est que sur le terrain ça fonctionne. Pour ce qui est du trio avec Mbappé et Griezmann, ils ont l’habitude de jouer ensemble et moi j’arrive. Je continue à démontrer ce que je fais au Real Madrid et de l’amener dans l’intérêt du groupe France. Après, s’adapter, ce n’est pas le mot qu’il faut tellement ce sont des bons joueurs. Ça va être facile." Si l’attaquant du Real Madrid pointe parmi les favoris la Belgigue et le Portugal, il a aussi son objectif en tête :"Il est simple, j’ai envie de gagner. Avec beaucoup de respect pour les autres équipes, mais mon ambition est de gagner. Après comment faire ? En étant bien préparé. Aujourd’hui, il n’y a plus de petites équipes. Tout le monde est armé et peut battre tout le monde mais on va avec l’ambition de gagner", conclu Karim Benzema.