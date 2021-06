Belgique – Portugal : Des Diables Rouges dominés mais efficaces dégoûtent le Portugal et affronteront l’Italie en quarts

Thorgan Hazard a inscrit un superbe but lors de la victoire de la Belgique face au Portugal. © AFP

La Belgique s’est qualifiée pour les quarts de final de l’Euro en battant le Portugal un but à zéro. C'est la première fois dans l'histoire de l'Euro que le Portugal est éliminé avant les quarts de finale. Et c’est Thorgan Hazard qui a libéré son équipe grâce à une superbe frappe en première mi-temps. Thibaut Courtois aura été impérial et permis à notre équipe de ne pas encaisser. Avec cette victoire, les Diables Rouges affronteront l’Italie pour une place en demi-finale. A noter la sortie sur blessure de Kevin De Bruyne à la suite d’un tacle de Paulhinha.

Le résumé de la rencontre

La composition : Courtois – Vermaelen, Alderweireld, Vertonghen – Thorgan Hazard, Witsel, Tielemans, Meunier – Edan Hazard, Lukaku, De Bruyne

Ronaldo alerte Courtois, mais les Diables remportent le 1er round

C’est avec la même disposition du trio offensif qui avait affronté le Brésil que les Diables commencent cette première période. Lukaku est sur la droite, tandis que De Bruyne évolue en faux 9.

La Belgique joue bien, mais ce sont les Portugais qui vont se montrer dangereux très rapidement. Dès la 5e minute de jeu, Renato Sanchez, bien lancé, trouve Jota qui tir à côté.

Les Diables ont la possession et vont se procurer eux aussi une possibilité via Eden Hazard. Bien en jambes, le capitaine voit son tir passer au-dessus du but de Rui Patricio (10e).

A la 25e, le Portugal va avoir la plus grosse occasion de ces 45 premières minutes. Sur un coup franc, Thibaut Courtois gagne son premier duel face à Ronaldo. Le Portugal est un peu mieux que nous, mais pourtant, les hommes de Roberto Martinez vont se rebiffer.

Tout d’abord sur un contre à la 37e, Romelu Lukaku, arrêté par un tirage de maillot aurait mérité un coup franc bien placé. Thomas Meunier à la récupération envoie un tir enroulé qui ne passe pas loin du coin du but portugais.

Et finalement, Thorgan Hazard va ouvrir. D’une frappe splendide, le frère d’Eden libère toute l’équipe avant de rentrer dans les vestiaires.

Une seconde période qui commence mal

C’est 1-0 et jamais le Portugal n’a réussi à se qualifier lorsqu’ils ont été menés, mais il reste 45 minutes pour assurer la qualification.

Le début de 2e période commence mal pour nos Diables. Blessé à la cheville pour un gros tacle en première mi-temps, Kevin De Bruyne cède sa place à Dries Mertens.

Au petit jeu des occasions, c’est le Portugal qui tir le premier, mais les occasions de Ronaldo, de Jota et de Felix (monté au jeu) ne font pas mouche.

Les Belges reculent et le Portugal a le pied sur le ballon. Mais Ronaldo et compagnie ne se montrent pas vraiment dangereux.

Il reste 15 minutes à jouer et le match se tend. A la 82e, Courtois sort encore un grand arrêt sur corner. La Belgique est dans les cordes, le Portugal envoi les coups mais notre gardien est impérial ce soir. La pieuvre dégoûte à lui tout seul l’équipe du Portugal.

Le score ne va plus changer. La Belgique se qualifie pour les quarts et affrontera l’Italie pour une place en demi.