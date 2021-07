Aucun Diable, aucun Français, quatre Italiens et deux révélations : notre équipe-type de l’Euro

Gardien : L’évidence Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma, gardien de l'Italie à l'Euro. © AFP Élu meilleur joueur du tournoi et donc a fortiori meilleur gardien, Gianluigi Donnarumma devait figurer dans notre équipe-type. Premièrement parce que c’est lui qui offre le titre à la Squadra en déviant l’envoi de Saka lors d’une folle séance de tirs au but. Puis parce que le portier italien a brillé tout au long de la compétition, dégageant une impression de sérénité et d’une solidité qu’on ne lui connaissait pas forcément auparavant. Epine dorsale d’une Squadra qui retrouve des couleurs après de longues années de vache maigre, Donnarrumma obtient donc logiquement la préséance sur ses adversaires entre les perches. Mentions honorables : Jordan Pickford (Angleterre), Thibaut Courtois (Belgique), Yann Sommer (Suisse), Robin Olsen (Suède)

Piston gauche : La révélation Joakim Maehle

Joakim Maehle, défenseur danois à l'Euro. © AFP Symboliquement, on aurait évidemment pu récompenser l’entame de tournoi monstrueuse de Leonardo Spinazzola, virevoltant sur son flanc gauche et meilleur joueur italien pendant plusieurs matches. Mais le latéral s’est blessé contre la Belgique et a dû renoncer, la mort dans l’âme, à la suite du tournoi. Notre choix s’est donc plutôt porté sur l’étonnant Joakim Maehle. Parce que, honnêtement, peu d’observateurs s’attendaient à voir l’ancien Genkois à pareille fête. Et pourtant… Pierre angulaire d’un dispositif danois ultra revanchard après le drame Eriksen, Maehle s’est sans cesse surpris à apporter le surnombre en attaque, oubliant parfois que son rôle premier était de défendre. Ultra percutant sur son aile, il a planté 2 buts et délivré une passe décisive, s’érigeant comme l’un des hommes forts de la formidable épopée danoise. Fiabilité, précision, abnégation, n’en jetez plus la coupe est pleine : c’était du très grand Joakim Maehle. Mentions honorables : Luke Shaw (Angleterre), Jordi Alba (Espagne), Leonardo Spinazzola (Italie), Steven Zuber (Suisse), Robin Gosens (Allemagne)

Défenseur central : le roc Harry Maguire

Harry Maguire, défenseur de l'Angleterre à l'Euro. © AFP Oui, il n’est pas le plus élégant dans son jeu. Oui ses contrôles et ses prises de balle ressemblent parfois à ceux d’un joueur de P3. Et pourtant, Harry Maguire reste l’un des meilleurs défenseurs de cet Euro. Quel roc ! Solide dans les un contre un, imprenable dans les duels aériens, le Mancunien formait un binôme assurance tous risques avec son acolyte John Stones. Et dans une équipe anglaise qui a souvent alterné le chaud et le franchement glacial ces dernières années en défense, avoir un grizzlie comme Maguire permet de stabiliser tout le dispositif. Cerise sur le gâteau d’un Euro globalement réussi d’un point de vue prises de décision et impact, son tir au but inscrit face à Donnarumma, alors que nombreuses étaient les mauvaises langues qui voyaient ce tir s’écraser en tribunes.

Défenseur central : L’inusable Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini avec l'Italie à l'Euro. © AFP OR LICENSORS À ce rythme-là, il pourrait jouer jusque 82 ans. L’air résolument joyeux, papy Giorgio Chiellini a passé tout son Euro à sourire aux caméras, rigoler avec ses adversaires, harrasser ses coéquipiers et… jouer au gendarme dans sa surface. Toujours aussi intransigeant dans ses interventions défensives, le Transalpin a réalisé une nouvelle masterclass de placement, d’intelligence de jeu et de compréhension du football moderne, s’érigeant comme le détonnant complément du sobre, Leonardo Bonucci. Vicieux quand il le fallait, notamment sur cette phase capitale dans le temps additionnel de la finale, solide quand sa sélection avait besoin de lui, Chiellini a fait du Chiellini. Et à 36 ans, il a porté la Squadra sur ses larges épaules pour l’amener sur le toit de l’Europe. Mentions honorables : Simon Kjaer (Danemark), Aymeric Laporte (Espagne), Leonardo Bonucci (Italie), John Stones (Angleterre), Thomas Vermaelen (Belgique)

Piston droit : Duc Kyle Walker

Kyle Walker, défenseur anglais à l'Euro. © AFP Au sein de ces Three Lions qui se rajeunissent à vitesse grand V et qui foutent tous leurs vétérans dehors, un homme reste fidèle au poste : Kyle Walker. Imperturbable sur son flanc droit malgré la féroce concurrence interne de Kieran Trippier, le Cityzen a encore fait ce qu’on attendait de lui. Hyper attentif dans son repli défensif, précieux dans sa couverture de balle, il a fait du bien offensivement, distillant soigneusement plusieurs centres précis qui auraient pu faire mouche. Élu joueur du tournoi par un certain… José Mourinho, Walker a été fidèle au poste. Et a prouvé, à qui voulait bien l’entendre, que la jeunesse anglaise, c’est bien, mais uniquement si elle est entourée de vétérans.

Médian défenseur : Le métronome Jorginho

Jorginho, médian de l'Italie à l'Euro. © AFP Notre coeur a longtemps balancé entre le flegmatique Jorginho et le pitbull ambulant Marco Verratti. Mais il a finalement penché pour le premier nommé. Premièrement parce que le joueur du PSG a raté deux matches en début de tournoi. Puis tout simplement parce que Jorginho a réalisé un très très grand Euro. Parce que si la Squadra a su se montrer aussi régulière et aussi bien équilibré c’est aussi grâce au médian de Chelsea. À la Kanté, le métronome transalpin a ratissé très large, ne comptant pas ses efforts pour colmater, récupérer, relancer, distribuer. Au final, il est l’Italien qui a le plus touché de ballons et qui a le plus couru de kilomètres (plus de 12 par match). Celui dont on ne parle jamais et dont on mesure l’importance… quand il n’est pas là. Mentions honorables : Marco Verratti (Italie), N’Golo Kanté (France), Sergio Busquets (Espagne)

Médian créateur : Le talent brut Pedri

Pedri, joueur espagnol à l'Euro. © AFP OR LICENSORS De cet ensemble espagnol ultra-homogène et beaucoup moins talentueux qu’auparavant, un homme a su tirer son épingle du jeu : Pedri. Du haut de ses 18 ans et alors qu’il disputait sa toute 1e compétition internationale avec la Roja, le Catalan a éclaboussé la compétition de son talent. Monumental en demi face à l’Italie (65 passes réussies sur 66 !), Pedri a logiquement été élu meilleur jeune de la compétition malgré l’élimination, au bout du suspense, de son Espagne. Vision du jeu, précision balle au pied, justesse dans ses choix, le médian a tout d’un futur grand. Et en Espagne, certaines langues se délient déjà pour faire de Pedri le nouvel Iniesta. La Roja en salive déjà.

Médian relayeur : L’étincelle Emil Forsberg

Emil Forsberg, joueur de la Suède à l'Euro. © AFP Le méconnu Emil Forsberg dans notre équipe-type, on assume complètement. Notre coeur nous aurait poussés à mettre Kevin De Bruyne, la raison aurait peut-être opté pour Pierre-Emile Hojberg, Marco Verratti ou Renato Sanches mais on a finalement décidé de récompenser Emil Forsberg. Et qu’est-ce qu’il le mérite ! Principal dépositaire d’un jeu suédois parfois trop stéréotypé, il a amené une vraie créativité et un apport saillant en infiltration depuis la 2e ligne. Plus que décisif (4 buts sur les 5 roses suédoises), fédérateur pour ses coéquipiers, il a effacé une saison en demi-teinte à Leipzig en prouvant que, quand il endosse la vareuse de son pays, il monte en régime. En plus de ses 4 réalisations personnelles, il a d’ailleurs touché une fois le montant et une fois la transversale… dans le même match contre l’Ukraine. Brillant mais malchanceux. Mentions honorables : Kevin De Bruyne (Belgique), Pierre-Emile Hojberg (Danemark), Kalvin Phillips (Angleterre), Paul Pogba (France)

Ailier gauche : Le joyau Mikkel Damsgaard

Mikkel Damsgaard, révélation de cet Euro. © AFP OR LICENSORS Dans la vie, le malheur des ans fait parfois le bonheur des autres. Nouvelle illustration avec Mikkel Damsgaard, qui a profité des soucis de santé de son leader, Christian Eriksen, pour faire une entrée fracassante dans cet Euro. Intenable face aux Diables, il a poursuivi son festival par la suite, se montrant d’abord décisif contre la Russie puis en plantant un coup-franc sen-sa-tion-nel contre l’Angleterre en demi-finale. Déroutant, incisif balle au pied, Damsgaard est une pure pépite qu’il va falloir garder à l’oeil. Parce qu’au vu de son talent brut, de son jeune âge (20 ans), de son insouciance balle au pied et de ce qu’il a montré lors de cet Euro, il ne risque pas de faire de vieux os à la Sampdoria. Liverpool et Tottenham seraient d’ailleurs déjà sur le coup. Damsgéant. Mentions honorables : Lorenzo Insigne (Italie), Antoine Griezmann (France), Raheem Sterling (Angleterre), Dani Olmo (Espagne)

Ailier droit : Federico Chiesa, au nom du père

Federico Chiesa, joueur italien à l'Euro. © AFP Quel joueur ! Seul Italien à tenter de secouer le cocotier anglais en 1e mi-temps lors d’une finale à sens unique (à ce moment-là), Federico Chiesa a fait étalage de toute sa classe balle au pied. Dribbler fou, presque inarrêtable une fois qu’il est lancé, le joueur de la Juve a prouvé pourquoi il est courtisé par toute l’Europe. Et si ses deux frappes, avant et après la mi-temps, n’ont pas fait mouche, elles ont eu le mérite de réveiller une Squadra en pleine léthargie. Remplaçant en début de tournoi, Chiesa est monté en régime au fil du tournoi pour devenir un titulaire indiscutable et s’ériger comme l’un des hommes forts d’une Italie qui revit. Buteur décisif contre l’Autriche en 8e, il a récidivé en demi-finale pour mettre sa Squadra sur orbite. Un tournoi XXL pour un joueur qui marche dans les pas de son papa, qui avait planté un but contre la Belgique en 1996. Tel père, tel fils.

Buteur : Patrick Schick… et pas cher

Patrick Schick, joueur tchèque à l'Euro. © AFP Meilleur buteur du tournoi, l’inusable Cristiano Ronaldo aurait évidemment pu faire partie de cette équipe-type. Mais le Portugal est au crépuscule de sa carrière et on a voulu récompenser des joueurs qu’on n’attendait pas forcément à ce niveau. Patrick Schick fait partie de cette catégorie. Encore méconnu du grand public malgré d’honnêtes prestations en Bundesliga, le Tchèque s’est fait un nom en plantant un lob sensationnel des 50 mètres contre l’Ecosse. Schick aurait d’ailleurs pu en rester là mais il n’avait pas encore fini son récital. Au total, le buteur de Leverkusen a marqué 5 buts (à égalité donc avec Ronaldo) et s’est érigé comme LA star d’une équipe tchèque qui s’est surprise atteindre les quarts. Très bon finisseur, ultra solide dans les airs, Schick attise la convoitise depuis l’élimination de sa sélection. "Seulement" coté à 23 millions sur Transfermarkt, il est notamment sur les tablettes d’Everton en Premier League. Mentions honorables : Cristiano Ronaldo (Portugal), Romelu Lukaku (Belgique), Harry Kane (Angleterre), Karim Benzema (France)