Après QR l’Actu et QR le débat, un petit nouveau fait son entrée QR Sport !

A l’occasion de l’Euro 2020, la RTBF a décidé de lancer un nouveau QR pour vous donner la parole lors de cette compétition sportive tant attendue !

Le principe vous le connaissez… "QR" fait à la fois référence aux termes "Questions/Réponses" et au code "QR". Code que les téléspectateurs pourront utiliser pour voter en direct via l’application OPINIO.

Chaque soir dans Le Club de L’Euro, Benjamin Deceuninck vous posera quelques questions concernant la compétition, les matchs du soir, les diables rouges ou d’autres thématiques plus ludiques… l’occasion d’en débattre en deuxième partie de soirée dans la Buvette !

En tour de chauffe, nous vous proposons de télécharger l’application et de participer à notre premier " sondage " lors du match préparatoire de ce dimanche face à la Croatie. Les questions sont prêtes, on attend plus que votre avis !

Code QR :