Antonio Nocerino : "l’Italie va jouer comme elle l’a fait depuis le début, en attaquant"

Ancien milieu de terrain passé par l'AC Milan notamment, Antonio Nocerino nous a accordé un peu de son temps avant la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre. L'International au 15 sélection passe en revue de nombreux sujets. Nocerino a aussi évoqué la débâcle de 2018 et ce renouveau.

L’ancien footballeur international, Antonio Nocerino, vit aujourd’hui en Floride où il est entraîneur adjoint de la sélection des moins de 17 ans de l’équipe d’Orlando City. Passé par la Juventus, Palerme et l’AC Milan, l’Italien était sur la pelouse lors du quart de l’Euro face à l’Angleterre en 2012 : "J’étais monté au jeu à la place de Rossi et j’avais même marqué un but ensuite annulé pour hors-jeu."

Lors de la séquence de tirs au but, il est quatrième, derrière Andrea Pirlo : "L’espace d’un instant, tu revois toutes les images du parcours qui t’a amené jusque-là ! Tu penses à ta famille, aux 60 millions d’Italiens, plus tous ceux qui vivent à l’étranger… Tout ce monde qui te regarde." L’ancien joueur se souvient de cette belle responsabilité et avait d’ailleurs marqué un des 4 buts qui ont envoyé la Squadra Azzura en demi-finale. Il évoque la Panenka [frappe sans élan généralement sous la barre de la transversale, NDLR] de Pirlo qui a apporté beaucoup de confiance et de sérénité dans l’exercice : "Lui et Buffon nous ont permis de faire retomber la pression et de se qualifier, ça a été une émotion descriptible. Lorsque Pirlo a fait une Panenka à Joe Hart on a tous pensé qu’il était fou" raconte Antonio. D’après lui, Andrea Prilo ne souffre pas de la pression, mentalement il n’est pas sujet au stress. En tirant de la sorte, il a déstabilisé Joe Hart qui était très concentré jusque-là dans ce quart de finale. "Son penalty nous a donné confiance."