Alex Teklak : "Si on prend quelqu’un d’autre que Roberto Martinez, on retourne 15 ans en arrière"

Ce mardi dans Complètement Foot, toute l’équipe de David Houdret est revenu sur la conférence de presse que Roberto Martinez donnera ce jeudi. Restera ? Restera pas ? Peter Bossaert, le CEO de l’Union Belge de football a déjà confirmé sa confiance envers le sélectionneur. Pascal Scimè, qui a déjà dit qu’il fallait que Martinez reste estime qu'"il n’est pas le seul responsable. Martinez a sans doute revu le match et il s’est posé des questions." "On est éliminé par une équipe meilleure et surtout on a été plombé avec nos blessés. Et si l’Italie remporte l’Euro, on est sorti par le vainqueur final. Est-ce que c’est un échec ? Non. Là où c’est un échec, c’est la façon dont on est sorti. Où sont nos principes de jeu. On était champion du beau jeu et ici, on sort sans panache. Et pas uniquement face à l’Italie. La seule belle mi-temps où on a bien joué, c’est la 2e contre le Danemark. Il faudra aussi voir si Martinez va donner les clés à d’autres joueurs." Alex Teklak va dans le même sens que notre journaliste : "Pour estimer la valeur d’un échec, il faut des points de référence. Et dire que la Belgique éliminée c’est un échec, je trouve que c’est trop. Quand on revoit le match contre l’Italie avec nos joueurs, c’est compliqué. La préparation n’a pas été facile non plus. On n’a plus la qualité pour monopoliser le ballon pour le moment."

