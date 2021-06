Alex Teklak : "si le comportement défensif nous faisait douter, il a bien rassuré" -... La Belgique est bien rentrée dans l’Euro avec une belle victoire 3-0 contre la Russie. Pour toute l’équipe de Complètement Foot, ce match fait du bien. "Je dirai que ce match était prévisible, j’avais d’ailleurs parié sur ce score-là" commence par expliquer Alex Teklak. Pascal Scimè va dans le même sens. Pour notre journaliste, cette victoire est "sécurisante. Peut-être qu’on devait être rassuré et on l’a été. L’équipe a géré le match de la première à la dernière minute et le score est sans appel. Et puis, Meunier que l’on n’attendait pas a deux pieds dans deux des buts." Si cette victoire est importante, plusieurs joueurs sont sortis du lot pour notre consultant : "difficile de passer à côté de Lukaku. Il met ses deux occasions au fond et il faut ajouter en plus son travail de sape. Et puis, il y a Boyata. J’ai trouvé qu’il a été vraiment très bon dans son rôle avec Dzyuba. On peut ajouter le rôle de Dendoncker sur ce même joueur. Les deux ont été très bons et ont bien joué. Si le comportement défensif nous faisait douter, il a bien rassuré et même si ce n’est que la Russie, il faut voir le verre à moitié plein. C’était bien appliqué. Une fois de plus les Belges ont battu la Russie", ajoute Alex Teklak.