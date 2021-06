Alain Giresse : "La Belgique a les atouts si elle a bien mûri par rapport à la Coupe du Monde"

Quelques heures après un énième France-Allemagne (1-0) qui a fait, encore, couler beaucoup d’encre, l’équipe de "Complètement Foot" a reçu ce mercredi soir, Monsieur Alain Giresse. L’ancien international, emblème des Bleus, champions d’Europe en 1984 et demi-finaliste des Coupes du Monde en 1982 et 1984 se livre enfin dans l’ouvrage "Né pour jouer". L’occasion était trop belle d’évoquer, évidemment, sa gironde natale, les Bleus en 2021 et les Diables Rouges.



Vous avez été champion d'Europe en 1984 en jouant l'un des football les plus beaux des années 80. La beauté de la prestation doit-elle prendre le pas sur le résultat ? Vaut-il mieux gagner en jouant bien ou gagner tout court ?

"L'éternel débat qui anime les observateurs du football. Le plus important, c'est gagner. C'est une évidence. Après de quelle façon on gagne ... Dans les années 80, on avait une équipe qui basait sa performance sur la possession, sur le jeu créatif, à ce que Michel Hidalgo avait mis en place parce que ça correspondait à nos qualités. Aujourd'hui, l'équipe de France s'appuie sur des joueurs avec d'autres caractéristiques techniques et une équipe qui se présente avec un visage assez solide, mais qui démontre et on l'a vu face à l'Allemagne une solidité, un collectif et une capacité à être performant. Comme je le dis toujours, l'important c'est que les joueurs s'expriment totalement à l'entraînement et entièrement en fonction de leur potentiel. Et actuellement, quand vous voyez évoluer l'équipe de France, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un joueur qui ne s'exprime pas ou qui est un petit peu en dedans de ses possibilités. Je trouve que le mérite revient également à l'entraîneur qui a su parfaitement mettre en place une équipe et exploiter le potentiel de ses joueurs."



Est-ce que toutes ces polémiques autour des Bleus vous agacent ?

"Oui. Elles servent à quoi ces polémiques ? Il se dégage une force, une puissance de cette équipe. Il va être très difficile de la manier telle qu'elle se présente avec cet état d'esprit, ce collectif. On retrouve des valeurs qu'elle avait en 2018, mais avec en plus une capacité technique supérieure. Avec l'arrivée de Karim Benzema et de d'Adrien Rabiot, elle a élevé son niveau technique. Alors oui les polémiques. Les polémiques sont des satellites autour de quelque chose qui n'arrivent pas à s'infiltrer à l'intérieur d'un collectif qui est très fort et qui a un objectif, celui d'aller jusqu'au bout."



J'espère que la Belgique aura retenu la "leçon" de la demi-finale contre la France et qu'elle saura s'en servir parce qu'elle a vraiment un potentiel.