Retour 39 ans en arrière. 25 juin 1982 à Gijón, troisième et dernier match du groupe B dans ce "Mundial" espagnol. Cette rencontre oppose l’Allemagne de l’Ouest, RFA, à l’Autriche.

Surprise par l’Algérie (1-2) lors du tout premier match pour ce qui était également la première victoire d’un pays africain dans un Mondial, l’Allemagne de l’Ouest doit se racheter et battre l’Autriche malgré sa large victoire sur le Chili (4-1). La veille, l’Algérie a battu elle aussi les Sud-Américains sur le score de 3-2. Elle est désormais en tête du groupe à égalité avec l’Autriche avec 4 points, la RFA en possède seulement 2 (les victoires valaient deux unités à cette époque).

Allemands et Autrichiens sont donc bien entendu au courant de tout cela et connaissent le scénario exact à écrire pour pouvoir se qualifier tous les deux. Les rumeurs d’un "pacte de non-agression" signé entre les deux nations enflent. Ce qui se passera ce jour-là confirmera le bien-fondé de celles-ci.

Après dix minutes de jeu, la RFA se place en bonne position puisque Rubesch ouvre le score. Dix petites minutes et un match terminé, ou presque. La rencontre s’équilibre un peu et l’Autriche est proche d’égaliser, ce qui renverrait l’Allemagne à la maison. Un exploit que l’Autriche avait réalisé quatre ans plus tôt lors de la Coupe du Monde précédente.

Des discussions plus ou moins discrètes apparaissent alors, et le match perd de toute son intensité. Les deux pays vont se contenter, à partir de ce moment-là, de se passer la balle. Les gardiens eux n’en verront même plus la couleur… Malgré les huées des nombreux supporters neutres présents ce jour-là, qui scandent en chœur "Algeria". Un score de 1-0 qualifie l’Allemagne et l’Autriche à la différence de buts. Ce score n’évoluera évidemment plus, et la malheureuse Algérie est éliminée.