15 minutes irrespirables contre les Diables rouges, la déception française, l'ouragan Kane : Chiellini fait le point sur son Euro

Ovni des pelouses, Giorgio Chiellini est le capitaine de route d'une Squadra Azzurra qui retrouve des couleurs après de longues années de vache maigre. Savoureux mélange entre des vieux briscards et quelques jeunes aux dents longues, l'Italie a tracé sa route, évinçant les Diables rouges au passage, pour se retrouver en finale face à l'Angleterre. A 48 heures du grand rendez-vous, Chiellini s'est confié sur son Euro.

"C'est un rêve qui se réalise, un rêve après lequel on courait depuis quelques années. Le coach nous en avait parlé il y a quelques années et au début on pensait qu'il était fou. Gagner l'Euro nous paraissait invraisemblable. Mais pendant toutes ces années, Roberto Mancini a créé une vraie équipe qui est à deux doigts de réaliser son grand objectif" confie nostalgiquement le défenseur de la Juventus.

Chiellini s'est également épanché sur le parcours semé d'embûches des Italiens et sur l'élimination précoce des Français : "Après la phase de groupes, je m'attendais vraiment à jouer la France en demi et pas l'Espagne. Pour moi, les Bleus étaient les grands favoris. Pour arriver en finale, je m'attendais donc à devoir affronter la Belgique, la France et finalement l'Angleterre."